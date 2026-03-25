四角顔さんにおすすめ！愛されフェイスになれる【メタルフレーム×丸メガネ】特集
今季のトレンドのアイウエアに挑戦したいけど、なにが似あうかわからない……。そんな悩める乙女たち必見！今回は、四角顔さんにおすすめな「メタルフレーム」の丸メガネを3つご紹介します。一点投入で愛されフェイスになれるアイテムをぜひ参考にしてみて♡
四角顔さんは【まんまるレンズ】でフェイスラインを中和
角張ったフェイスラインがゆえ、キツく見えてしまいがちな四角顔さんは、ころんと丸いフレームで甘さをINすると愛されフェイスに♡
直線的なフレームは、顔の角張りが強調されてしまうのでNG。
Stylist advice
「丸メガネ初心者さんはメタルフレームから挑戦して♡」
Cordinate メタルフレームだから野暮ったくならない
四角顔さんぴったりフレーム
ラウンド
華奢なフレームのメガネで、顔まわりに知的で今っぽいニュアンスをプラス♡ シアー素材のトップスをあわせて、軽やかさと女みをほんのり引き立てるのがポイント。
Item 【EYEVAN】ゴールド丸メガネ
難易度高めなまんまるレンズは、顔なじみのいいゴールドからなら取り入れやすい！
Item 【JINS】黒丸メガネ
かちっと知的な印象がUPする黒フレーム。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 草野咲来