美しいシルエットを引き立てる新カラーイタリアのバイクブランド「ドゥカティ」は2026年3月12日に、ネイキッドモデル「モンスター」と「モンスター・プラス」に新たなカラーリングを追加すると発表しました。この新色は「スポーツ・リバリー」と名付けられ、2026年4月からディーラーでの販売が開始されます。【画像】超カッコいい！ これがドゥカティ「”新”モンスター」です！ 画像で見る（30枚以上）モンスターは、1993年