藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。3月24日（火）の同番組に先週から引き続きゲストとして、ともさかりえが出演した。ともさかは23歳で結婚し、25歳で息子を出産するも29歳で離婚。合計3回の結婚を経験した。現在の夫と再婚する際、当時高校1年生だった息子の心境に…。【映像】シンママ時代に反抗期…46歳ともさかりえ、21歳息子の初告白にボロ泣き激動の半生を歩んできたともさかは現