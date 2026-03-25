2026年2月に発表されたAYANEOの高性能携帯ゲーム機「NEXT 2」について、部品価格の高騰により予約注文が一時的に停止されたことが分かりました。AYANEO NEXT 2：9.06" OLED Screen 115Wh Battery AI Max+ 395 Flagship Windows gaming Handheld by AYANEO - Indiegogo Update: About the Suspension of NEXT 2 Sales - Indiegogohttps://www.indiegogo.com/en/projects/ayaneo/ayaneo-next-2-windows-handheld/updates/3AYANEO's u