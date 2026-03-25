さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月23日（月）に放送された同番組では、「体を張る芸人の本音」というテーマでさまざまなトークが繰り広げられた。久保田はリアクション芸でセットを壊して怒られたエピソードを語るも、その結末は意外なモノで…!?【映像】とろサーモン久保田、番組側を怒らせてしま