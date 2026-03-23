厚労省が入る合同庁舎＝東京・霞が関1995年に東京都心で起きた地下鉄サリン事件に関し、厚生労働省は23日までに、救護に従事した医療関係者のオーラルヒストリーをユーチューブで公開した。世界でも類を見ない化学テロの教訓を、今後の危機管理に生かすことを目的とした取り組みで、被害者のカルテ約1400件の電子データも保存した。厚生科学審議会健康危機管理部会で報告された。公開した動画は3本で、看護師や医師3人にインタ