ドッグランに遊びに行ったパグさん。周りには元気に駆け回るワンコたちが居て…まるで小さな子どものようないじらしい行動が可愛すぎると話題になっているのです。 思わず守ってあげたくなる微笑ましいその光景は記事執筆時点で1.5万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：ドッグランにきた犬→周りのワンコたちに馴染めずに…まるで『小さな子どものような行動』】 ドッグランにきた犬