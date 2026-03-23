ドッグランに遊びに行ったパグさん。周りには元気に駆け回るワンコたちが居て…まるで小さな子どものようないじらしい行動が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず守ってあげたくなる微笑ましいその光景は記事執筆時点で1.5万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：ドッグランにきた犬→周りのワンコたちに馴染めずに…まるで『小さな子どものような行動』】

ドッグランにきた犬→周りのワンコたちに馴染めず…

Xアカウント『@pugtoossan』に投稿されたのは、パグ「ウリボー」ちゃんのお姿。

この日、ウリボーちゃんは飼い主さんたちと一緒にドッグランに出かけられたのだそう。いざ、ドッグランに到着するとそこには元気に駆け回るたくさんのワンコたちが遊んでいて…。

まるで『小さな子どものような行動』に反響

ウリボーちゃんはその元気さに圧倒されてしまい、飼い主さんの足元に避難することにしたのだといいます。

パパさんの足の間にすっぽりと入り込み、撮影中のママさんを笑顔で見上げていたというウリボーちゃん。『えへへっ』なんて声が聞こえてきそうな笑顔、楽しそうではあるものの…パパさんの足の間から動く気はなかった模様。

時折、キョロキョロと周りのワンコたちの様子を伺うような場面も。飼い主さん曰く、お出かけは大好きなものの、他のワンコたちとはしゃぐのはあまり得意ではないというウリボーちゃん。

パパさんの足の間が、一番安全で安心な場所と思っていることがヒシヒシと伝わってくるその行動は、愛くるしくいじらしいもので、多くのユーザーをほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「うちも一緒ですよｗ」「そこが一番安全な場所なんだね、尊い」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

仲良しパグ姉弟の日常

ウリボーちゃんには、「こじろー」くんという弟分の存在も。ウリボーちゃんもこじろーくんも、とにかく甘えん坊でパパさんとママさんのことが大好きなのだといいます。

ご家族に溺愛されながらのびのびとマイペースに、とっても幸せに暮らすウリボーちゃんとこじろーくんのお姿は、パグの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pugtoossan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。