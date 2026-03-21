新名神高速で6人死亡追突事故　トラック運転手の身柄送検　トラックは4カ月前に購入し点検受けたばかり　勤務先の運送会社へ家宅捜索

20日に三重・亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、警察は21日にトラック運転手の女の運送会社へ家宅捜索に入りました。

安全管理に問題がなかったかなど調べる方針です。

20日未明、亀山市の新名神高速・下り線のトンネル内で大型トラックが渋滞の車列に突っ込み合わせて3台が炎上した事故では、3人の子どもを含む6人が死亡しました。

この事故では、大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）が逮捕され容疑を認めていて、21日に検察に身柄が送られました。

また、警察は21日朝から広島市安芸区にあるトラック運転手の運送会社の関係先などに家宅捜索に入り、ドライブレコーダーのデータや勤務記録などを押収しました。

運送会社の社長によると、水谷容疑者はこの会社で4年以上ドライバーとして勤務していますが、目立った事故は起こしていないということです。

運送会社の社長：

トラックもこまめにきれいにしてくれるし、荷物事故もないくらい丁寧な運転をされる方だったので、聞いたときには本当にこの人がというような状態。

また、水谷容疑者が乗っていたトラックは4カ月前に購入したもので、3月16日に点検を受けたばかりだということです。

三重県警は安全管理上の問題がなかったかなど事故の原因を詳しく調べる方針です。