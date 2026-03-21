日本には死刑制度が存在している。米カリフォルニア州弁護士のケント・ギルバートさんは「日弁連は死刑制度に反対しているが、死刑判決を回避するために被害者や遺族の人権が無視されることがあっていいのか」という――。※ケント・ギルバート『日本の弁護士と日弁連の罪と罰』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■23歳の母親と11カ月の長女