ケント・ギルバートは、アメリカ・カリフォルニア州の弁護士。日本では外国人タレント、俳優、著作家として活動。
逮捕されたのは18歳少年で、女性を強姦する目的で住居に押し入ったという
プレジデントオンライン
「帰ってきた 虎ノ門ニュース」として復活することが3月30日、分かった
東スポWEB
「東京支店開設を命じられる可能性もある」とケント・ギルバート氏
デイリー新潮
反日的な韓国などに対するテンプレート化した反論などが書かれているという
日刊SPA!
朝鮮統治時代の日本の残虐行為を伝える「西大門刑務所歴史館」などを訪問
NEWSポストセブン
プロパガンダが世界で今も進行し、成功しつつあることを認識すべきと指摘
韓国は、プライドだけで何もないから「屈辱感が凄い」と百田氏
「反トランプの人たちは拡大解釈したり勘違いしている」と指摘
ABEMA TIMES
全国労働組合の集会を、沖縄県民として番組で取り上げた過去の事実を紹介
トピックニュース
「週2日拘束されて、1本作るのに、それで2万円ですよ」と発言
「ネットでワイワイ騒いでるけど、これ人種差別に聞こえますね」と苦言
「交換」とは名ばかりで韓国側が援助してほしいだけとジャーナリストが推測
東京五輪PRの、演出への批判に対し「素直に喜べないのかなぁ？」とコメント
「やっぱり韓国は未熟な国だな」、というイメージが定着していると推測
「障害者が利用されてる気がしてどうしようもない」と印象を語った
「アメリカでそんな発言をしたら、大変」「撃たれますよ」と指摘
「比較にならないくらい、沖縄で不正が犯されている」と持論を展開
党名などを公募していたことに触れ、党の機能が停止していることを嘆いた