犬の『肛門腺絞り』とは 犬の『肛門腺絞り』とは、犬の肛門嚢に溜まった不要な分泌物を取り除く作業です。排泄のタイミングで分泌物が肛門嚢に溜まってしまうため、一般的には1ヶ月に1回のペースで肛門腺絞りすることが推奨されています。 しかし、肛門周りは非常に繊細な部位なので、慣れていない人が独学で無理やり行ってしまうと、かえって傷つけてしまう危険もあります。では、肛門腺絞りをしないと、どのようなリス