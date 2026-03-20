「ピーターラビット(TM)」の世界を、みずみずしいフルーツ＆ベジタブルとともに描いた「ピーターラビット絵はがき 2026」(165円)が登場。【画像】郵便局限定絵はがきのデザインをもっと見る「ピーターラビット絵はがき 2026」を販売開始■ピーターラビットの作者 生誕160周年 〜ビアトリクス・ポター(TM)からの贈り物〜『ピーターラビットのおはなし』の作者ビアトリクス・ポターさんは1866年7月、ロンド