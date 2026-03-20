ミニコスメブームが続いています。ツールも例外ではなく、ポーチに入るサイズでありながらプロ級の仕上がりを叶えるアイテムが人気。中でも「バズりそう」と感じたのが、ロージーローザ「マルチファンデブラシ＆パフ〈プチサイズ〉」1210円（税込）です。美容ライターの遠藤幸子が、その使用感を徹底レビューします。◆マルチに使えるブラシ＆パフロージーローザ「マルチファンデブラシ＆パフ〈プチサイズ〉」は、ミニサイズ