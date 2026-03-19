【モデルプレス＝2026/03/19】ミスタードーナツでは、どらやきをモチーフにしたドーナツ2種と毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種が登場する「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を、3月25日から期間限定で発売する。【写真】ミスド新作、宇治抹茶ホイップたっぷりのふわむち食感ドーナツ◆どらやきをモチーフにした新ドーナツ「ドら抹茶」「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は祇園辻利の宇治抹茶を使用し、抹茶の味わいはもち