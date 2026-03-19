ミスド新作「宇治抹茶ドーナツシリーズ」3月25日より登場 どらやきモチーフ2種＆ポン・デ・宇治抹茶生地3種
【モデルプレス＝2026/03/19】ミスタードーナツでは、どらやきをモチーフにしたドーナツ2種と毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種が登場する「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を、3月25日から期間限定で発売する。
【写真】ミスド新作、宇治抹茶ホイップたっぷりのふわむち食感ドーナツ
「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は祇園辻利の宇治抹茶を使用し、抹茶の味わいはもちろん、食感にもこだわった生地や和素材との組み合わせで楽しめる商品展開である。今回初登場となる「ドら抹茶」生地はどらやきをモチーフにしたドーナツで、新食感となるふわむち食感が特長。宇治抹茶の特長である、香り、色、苦み、旨みも感じながら、新しいふわむち食感を楽しむことができる。また、つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドなどの相性の良い素材をサンドすることで、ひとくちほおばった時に様々な食感や味わいを楽しめる商品となっている。
毎年好評のポン・デ・リング生地に祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ「ポン・デ・宇治抹茶生地」を使用した3種も新しくなって登場する。今年は宇治抹茶との相性を追求し、宇治抹茶の味わいを楽しめる、よりやわらかいポン・デ・宇治抹茶生地に仕上げた。宇治抹茶チョコやとろりとした宇治抹茶わらびもち、ザクザクとした宇治抹茶クランチなどのトッピングと、生地の食感の組み合わせを楽しめる商品ラインアップとなっている。（modelpress編集部）
販売期間：3月25日（水）〜5月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
・ドら抹茶 つぶあん華ホイップ
テイクアウト334円、イートイン341円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地とサンドした北海道あずきあん、贅沢に絞った宇治抹茶ホイップを黒みつのアクセントとともにほおばる一品。
・ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ
テイクアウト345円、イートイン352円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地に宇治抹茶チョコをコーティングし栗あんと宇治抹茶ホイップをサンド。仕上げにキャンディングアーモンドをトッピング。生地のふわむち食感に、キャンディングアーモンドのカリっとした食感がアクセント。
・ポン・デ・ダブル宇治抹茶
テイクアウト237円、イートイン242円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティング。生地とチョコ、ダブルの抹茶で抹茶好きにはたまらない一品。
・ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風
テイクアウト259円、イートイン264円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地にホワイトチョコをコーティングし、宇治抹茶クランチをトッピング。抹茶ミルクのような味わいと宇治抹茶クランチのザクザク食感を楽しめる一品。
・ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち
テイクアウト270円、イートイン275円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に北海道あずきあんととろりとした宇治抹茶わらびもちをサンドし、宇治抹茶チョコをコーティング。和素材のおいしさが重なり合った一品に仕上げた。
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【写真】ミスド新作、宇治抹茶ホイップたっぷりのふわむち食感ドーナツ
◆どらやきをモチーフにした新ドーナツ「ドら抹茶」
「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は祇園辻利の宇治抹茶を使用し、抹茶の味わいはもちろん、食感にもこだわった生地や和素材との組み合わせで楽しめる商品展開である。今回初登場となる「ドら抹茶」生地はどらやきをモチーフにしたドーナツで、新食感となるふわむち食感が特長。宇治抹茶の特長である、香り、色、苦み、旨みも感じながら、新しいふわむち食感を楽しむことができる。また、つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドなどの相性の良い素材をサンドすることで、ひとくちほおばった時に様々な食感や味わいを楽しめる商品となっている。
◆人気のポン・デ・宇治抹茶生地も登場
毎年好評のポン・デ・リング生地に祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ「ポン・デ・宇治抹茶生地」を使用した3種も新しくなって登場する。今年は宇治抹茶との相性を追求し、宇治抹茶の味わいを楽しめる、よりやわらかいポン・デ・宇治抹茶生地に仕上げた。宇治抹茶チョコやとろりとした宇治抹茶わらびもち、ザクザクとした宇治抹茶クランチなどのトッピングと、生地の食感の組み合わせを楽しめる商品ラインアップとなっている。（modelpress編集部）
◆「宇治抹茶ドーナツシリーズ」
販売期間：3月25日（水）〜5月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
・ドら抹茶 つぶあん華ホイップ
テイクアウト334円、イートイン341円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地とサンドした北海道あずきあん、贅沢に絞った宇治抹茶ホイップを黒みつのアクセントとともにほおばる一品。
・ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ
テイクアウト345円、イートイン352円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地に宇治抹茶チョコをコーティングし栗あんと宇治抹茶ホイップをサンド。仕上げにキャンディングアーモンドをトッピング。生地のふわむち食感に、キャンディングアーモンドのカリっとした食感がアクセント。
・ポン・デ・ダブル宇治抹茶
テイクアウト237円、イートイン242円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティング。生地とチョコ、ダブルの抹茶で抹茶好きにはたまらない一品。
・ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風
テイクアウト259円、イートイン264円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地にホワイトチョコをコーティングし、宇治抹茶クランチをトッピング。抹茶ミルクのような味わいと宇治抹茶クランチのザクザク食感を楽しめる一品。
・ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち
テイクアウト270円、イートイン275円
祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に北海道あずきあんととろりとした宇治抹茶わらびもちをサンドし、宇治抹茶チョコをコーティング。和素材のおいしさが重なり合った一品に仕上げた。
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