コレサワが、本日3月18日にニューデジタルシングル「最後のべんとう」を配信リリース。あわせて、本日21時より同楽曲のMVをプレミア公開する。 （関連：Kis-My-Ft2、マルシィ、コレサワ、TREASURE、Tele、TOMOO……注目新譜6作をレビュー） 同楽曲は、ロッテ『ガーナチョコレート』によるプロジェクト『#ラス弁返しガーナ』のテーマソングとして書き下ろされたもの。卒業目前の学