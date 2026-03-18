元乃木坂46の女優・若月佑美(31)が17日、自身のインスタグラムを更新し、愛車との2ショットを披露した。 【写真】若月＆ELIMINATORどっちもイケてる！ 「最高に優しい相棒です。」とコメントし、カワサキの400ccバイク「ELIMINATOR PLAZA EDITION」にもたれかかる画像を掲載した。「この間、みんなでツーリングに行き漸く!MGにお願いして写真撮ってもらえた!」と念願の2ショットをマネジャーに撮影してもら