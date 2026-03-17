イランが事実上、封鎖している石油輸送の要衝ホルムズ海峡への艦船派遣をめぐり、アメリカのトランプ大統領は日本と韓国、ドイツの対応に不満を示しました。アメリカトランプ大統領「日本、韓国には4万5000、ドイツには4万5000〜5万の米兵が駐留している」トランプ大統領は16日、日本、韓国、ドイツについて、アメリカ軍兵士が「これらの国々を守っている」と指摘。ホルムズ海峡での石油タンカーの安全な航行のための艦船派遣を