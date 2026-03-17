ウクライナの首都キーウでゼレンスキー大統領（左）と会談する米俳優ショーン・ペンさん＝16日（ウクライナ大統領府提供、AP＝共同）【キーウ共同】今年のアカデミー賞で助演男優賞を受賞した米俳優ショーン・ペンさんが16日、ロシアの侵攻を受けるウクライナの首都キーウを訪問した。熱心なウクライナ支持者として知られ、米ハリウッドで現地時間15日に行われた授賞式は欠席していた。ロイター通信などが伝えた。ペンさんはウ