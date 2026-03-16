イオンは3月20日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約100店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、アニメ『ハイキュー!!』のキャラクターとセリフをバックにプリントしたＴシャツ8種類が販売される。＞＞＞『ハイキュー!!』プリントTシャツをチェック！（写真25点）集英社『週刊少年ジャンプ』で2012年2月から連載がスタートした、バレーボー