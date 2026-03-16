PCソフトメーカー「TYPE-MOON」が16日、公式サイトを更新。今春発売予定だったゲームタイトルの発売延期を発表した。「平素より弊社ゲームをご愛顧いただき、誠にありがとうございます」と書き出して「2026年春に発売を予定しておりました『Fate/EXTRA Record』につきまして、ノーツ、バンダイナムコエンターテインメント、両社協議の上、開発体制の変更を含めた見直しを行うことといたしました。あわせて、今後の展開を踏まえ