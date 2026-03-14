Snow Manの佐久間大介が自身のXにて、最新自撮りショットを公開した。 ■え、すごい…佐久間大介、衝撃のヘアスタイル 写真：佐久間大介の衝撃ギャップ！どちらも魅力的なON/OFFモード 佐久間大介は「メイクします！」というひと言とともに、鏡を使っての自撮りショットを投稿。 自撮りショットを撮影している佐久間のスマホには、自身が主演をつとめる映画『スペシャルズ』の日本語バージョンと韓国語バー