Snow Manの佐久間大介が自身のXにて、最新自撮りショットを公開した。

■え、すごい…佐久間大介、衝撃のヘアスタイル

写真：佐久間大介の衝撃ギャップ！どちらも魅力的なON/OFFモード

佐久間大介は「メイクします！」というひと言とともに、鏡を使っての自撮りショットを投稿。

自撮りショットを撮影している佐久間のスマホには、自身が主演をつとめる映画『スペシャルズ』の日本語バージョンと韓国語バージョンの2種類のステッカーが飾られており、さりげなくアピール。

しかし、この投稿でいちばん気になるポイントとなるのが、佐久間の無造作すぎるヘアスタイルだろう。寝ぐせなのか、強風にあおられたのか…あまりに元気に飛び跳ねるヘアスタイルにファンからもコメントが続々と寄せられている。

■あの髪型からこの姿に！ONモードで韓国での舞台挨拶に臨む

そんな佐久間は現在『スペシャルズ』の舞台挨拶のため、韓国へ。先ほどの衝撃ヘアスタイルの投稿に続き、最新のポストでは、ONモードでクールにキメる舞台袖での姿を披露。

ONモードでキメる写真とともに、佐久間は「盛り上がってます」とサムズアップ。『スペシャルズ』の盛り上がりはまだまだ続きそうだ。

■映画情報

大ヒット公開中

『スペシャルズ』

原案・脚本・監督：内田英治

出演：佐久間大介（Snow Man）

椎名桔平 中本悠太（NCT） 青柳翔 小沢仁志

羽楽 前田亜季 平川結月／矢島健一 六平直政

石橋蓮司

主題歌：Snow Man「オドロウゼ！」

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ