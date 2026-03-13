エイジングケア※2ブランドとして人気のクレンジングバームブランド「DUO（デュオ）」から、注目のコラボアイテムが登場します。KAWAII LAB.所属の7人組アイドルグループSWEET STEADYとコラボした「ザ クレンジングバーム ブラックリペア[SWEET STEADY限定デザイン]」が2026年3月13日（金）より数量限定発売。限定パッケージとノベルティが付いた特別仕様で、コスメ好きもアイドルファンも見逃せないアイ