DUO×SWEET STEADY限定コラボ♡ブラックリペアの特別デザインが登場

エイジングケア※2ブランドとして人気のクレンジングバームブランド「DUO（デュオ）」から、注目のコラボアイテムが登場します。KAWAII LAB.所属の7人組アイドルグループSWEET STEADYとコラボした「ザ クレンジングバーム ブラックリペア[SWEET STEADY限定デザイン]」が2026年3月13日（金）より数量限定発売。限定パッケージとノベルティが付いた特別仕様で、コスメ好きもアイドルファンも見逃せないアイテムです♡

DUO×SWEET STEADY限定パッケージ



今回登場するのは「ザ クレンジングバーム ブラックリペア[SWEET STEADY限定デザイン]」。

DUOの人気クレンジングバーム「ブラックリペア」が、SWEET STEADYの特別デザインパッケージで登場します。

数量限定のスペシャルデザインに加え、ノベルティ付きというファンには嬉しい内容。限定パッケージで楽しめるのは今回だけの特別仕様です。

販売は全国のドン・キホーテで実施され、渋谷店、梅田本店、栄本店、福岡天神本店などで展開予定（一部店舗を除く※1）。さらにTikTokショップやQoo10プレミアアンチエイジング公式でも販売されます。

※公式通販での販売はございません。

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購入者限定キャンペーンも開催



発売を記念して、購入者対象の期間限定キャンペーンも開催されます。期間は2026年3月13日（金）～3月31日（火）。

対象商品「ザ クレンジングバーム ブラックリペア[SWEET STEADY限定デザイン]」を購入し、指定キーワードとともに自身のXに写真を投稿すると、抽選で70名にメンバー直筆サイン入りトレカがランダムで当たります。

コラボ商品を楽しみながら、ここでしか手に入らない特別なプレゼントが狙えるチャンス。ファンにはたまらないキャンペーンとなっています。

販売先：全国のドン・キホーテ（渋谷店、梅田本店、栄本店、福岡天神本店ほか※1）／TikTokショップ／Qoo10プレミアアンチエイジング公式

※公式通販での販売はございません。

※1 一部店舗を除く

※2 年齢に応じたお手入れのこと

数量限定コラボを見逃さないで



DUOの人気クレンジングバームとSWEET STEADYがコラボした、特別デザインの限定アイテムが登場。

数量限定パッケージに加え、抽選でメンバー直筆サイン入りトレカが当たるキャンペーンも実施され、ファンにとってもコスメ好きにとっても見逃せない内容です。

ドン・キホーテやオンラインショップで販売されるので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡