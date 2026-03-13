10-FEETが3月18日、約1年8ヶ月ぶり22枚目のCDシングル「壊れて消えるまで」をリリースする。表題曲「壊れて消えるまで」は映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の主題歌として書き下ろされたものだ。「うわああああああ！原作の大ファンやった私になんちゅうオファーをー！」──とは作詞と作曲を担当したTAKUMA (Vo, G)の言葉だ。同シングルのプレスリリースの中で主題歌を任された喜びをストレートに表現していたが、その「