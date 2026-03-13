ガソリン携行に関する細かいルール国際的な問題などで原油価格の高騰が懸念される昨今、私生活にも影響が及び、レギュラーガソリンの値上がりなどが問題となっています。ほかの物品であれば、値上がりする前に買いだめをすることも可能な場合がありますが、ガソリンについてはそれが不可能です。なぜでしょうか。【油断禁物…】怖い！静電気だけでガソリンは引火する!!（画像）石油元売り会社の関係者によると、一般家庭などで