エンジニアプラットフォームを展開するファインディは3月11日、同社の「Findy Freelance」に登録するIT/Webフリーランスエンジニアを対象とした生成AI活用状況の調査結果を発表した。IT/Webフリーランスエンジニアの市場動向やAIの活用状況を定期的に行う同調査。2026年1月23日〜1月30日にかけて行われた最新の調査(分析対象回答数265名)では、平均月単価は約80万円、時間単位では昨年3月の調査より200円増の5,319円と増加している