１０日放送のテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、女優の岸本加世子が出演。経験した“２人の父”の介護を語った。１６歳でデビューし、来年５０周年を迎える。母は３６年前に他界したが、岸本には実の父と、母の再婚相手となった育ての父がいた。現在、育ての父の介護をしているが、その前には実の父の介護も経験。その際には、育ての父が実父の介護を手伝ってくれていたという。現在、「育ての