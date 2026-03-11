エクスペディア（Expedia）は、「春旅・GWセール」を2月16日から3月23日まで実施する。国内・海外の対象ホテルと航空券+宿泊のパッケージ予約の会員価格を最大40％割り引く。対象者はエクスペディア リワーズ会員とアプリ利用者。旅行期間は9月30日まで。設定ホテルと割引価格の一例は、ホテルサンシャインソウルが18,061円から、ホテルJALシティ東京豊洲が54,410円からなど。航空券とのセット予約も対象となる。