¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥ë¥³¤Ï9Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¥È¥ë¥³ÎÎ¶õ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÇË²õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£NATO¤Ë¤è¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇË²õ¤Ïº£·î4Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤Ï7Æü¤Ë¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢ºÆ¤Ó¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢ÃÆÌô¤ÎÇËÊÒ¤¬ÆîÅìÉô¤Î¥¬¥¸¥¢¥ó¥Æ¥×¸©¤ËÍî²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»à½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î