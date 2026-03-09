記事のポイント シュワルツコフはドラマの役作りやアリサ・リュウのヘアを通じ、ポップカルチャー露出を広げている。 ハリウッドのトップヘアカラーリストとのネットワークを生かし、ブランド存在感を高めている。 ドラマで生まれたヘア技術を教育やSNSに展開し、スタイリストと顧客への認知拡大を狙う。 ドイツの消費財大手ヘンケル（Henkel）傘下のシュワルツコフ・プロフェッショナル（Schwarzkopf Professional）は、ポップカ