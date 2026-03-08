3代目「カングー」は買いなのか!? ルノーは、独創的なデザインと実用的なモデルを数多く輩出してきたフランスのメーカーです。そのなかでも日本で絶大な人気を誇るのが「カングー」です。2023年に日本導入された3代目現行モデルは、これまでの親しみやすさに加え、先進的なテクノロジーと快適性を手に入れました。【画像】超カッコイイ！ これが新たな「“5人乗り”ミニバン」です！ 画像で見る（34枚）カングーは、商用車の