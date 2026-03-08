「4世代 すべてで異なるキャラクター」を持つインサイトの歴史ホンダは2026年3月5日、新型「インサイト」を公開しました。3年半ぶりに復活を遂げる新型モデルは専用サイトが開設され、3月19日から予約が開始されます。インサイトはこれまで3世代にわたって展開されてきた経歴を持ちますが、いずれの世代も時代やニーズに合わせて大きな変化を遂げており、それぞれが全く異なったキャラクターを持っています。【画像】超カッコ