ヴァレンティノ ビューティから、ペンシルとブラシが一体になったアイライナー「ヴァレンティノ カラーグラフ」の新色が登場します。ワンストロークで美しいラインが描ける使いやすさと、ブレンド次第でアイシャドウのようにも楽しめる多機能設計が魅力。2026年3月4日（水）より発売される新色は、繊細な輝きとモダンな色合いが特徴のブルー系カラー。印象的で洗練されたアイメイクを叶えてく