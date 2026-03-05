「Geminiが息子に『肉体を離れてメタバースで自分と結ばれるべき』と促して自死に至らしめた」として、父親がGoogleを提訴しました。原告側は、Googleがユーザーの没入感を維持することを優先し、精神的に脆弱(ぜいじゃく)な利用者に対する安全策を怠ったことが悲劇を招いたと主張しています。Case No.: 5:26-cv-1849 Document 1 Filed 03/04/26(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.465255/go