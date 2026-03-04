元参議院議員でおととしの名古屋市長選にも出馬した大塚耕平さんが、おととい亡くなりました。 【写真を見る】【訃報】元参議院議員の大塚耕平氏(66)が心不全で死去 日本銀行勤務など経て2001年旧民主党から立候補し初当選 おととしの名古屋市長選で敗れる 大塚さんは名古屋市出身で早稲田大学を卒業後、日本銀行勤務などを経て、2001年の参議院選挙で旧民主党から立候補し初当選を果たしました。 おととし11月には、名古屋市長