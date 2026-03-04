全国の業務スーパー各店では、2026年3月1日から4月30日まで「総力祭」を開催中です。3月31日まで開催している第1弾のセールチラシより、東京都エリアのお得な商品を紹介します。輸入品や冷凍食品などが驚きのコスパ「備長炭焼鳥（ふりそで・ゆず胡椒味）」（450g）が645円、「カレー用野菜ミックス」（500g）が181円、「サクッとプリプリ!! えびフライ」（28g×10尾）が386円、「冷凍讃岐うどん」（200g×5食）が170円など、大容量