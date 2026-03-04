【業務スーパー】3月開始の「総力祭」は衝撃プライスばかり！第1弾のセール対象商品は？

全国の業務スーパー各店では、2026年3月1日から4月30日まで「総力祭」を開催中です。

3月31日まで開催している第1弾のセールチラシより、東京都エリアのお得な商品を紹介します。

輸入品や冷凍食品などが驚きのコスパ

「備長炭焼鳥（ふりそで・ゆず胡椒味）」（450g）が645円、「カレー用野菜ミックス」（500g）が181円、「サクッとプリプリ!! えびフライ」（28g×10尾）が386円、「冷凍讃岐うどん」（200g×5食）が170円など、大容量の冷凍食品が目白押し。

料理がちょっと億劫な日に便利な「大盛ミートソース」（170g×3袋）224円、「スパゲティ（ナポリタン・ミートソース・カルボナーラ・和風醤油）」（各300g）149円、「料亭の味（みそ汁・みそ汁 減塩・みそ汁 赤だし）」（各12食入）203円などもお買い得です。

そしてなんと、「スパイスジンジャービスケット・ミルクッキー」（85g）は81円、「ヴィダ スパークリングドリンク（ソルティライチ・グリーンアップル・サクラ）」（各325ml）は95円、「強炭酸水・強炭酸水レモン」（各1L）は63円、サンガリアの「チューハイ（レモン・グレープフルーツ・ウメ・ラムネ）」（各350ml）は96円。100円以下の商品も大量です......！

なお、セール対象商品や価格は、店舗や地域によって異なります。

公式サイトでは、北海道・東北から九州・沖縄（岩手県と一部エリアを除く）まで、都道府県別でチラシを公開しているので、チェックしてみて。

