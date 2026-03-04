日本マーケットに再チャレンジする新型CR-V ホンダは、ミドルサイズのSUVで6代目となる新型CR-Vの発売を開始した。新型CR-Vは、すでに北米で2022年に発売済みのモデル。しばらくの間、日本国内で新型CR-Vの投入は見送られてきた。その大きな理由のひとつがCR-Vの販売不調だ。北米メインのクルマだったので、日本マーケットでは少々不評だったようだ。そこでホンダは、2023年に発売したZR-VがCR-Vの受け皿としの役割を果