韓国・ソウル発のラグジュアリーブランドHERAから、新作マットリップ〈センシュアル パウダーマットリキッド EX〉が登場します。しなやかに密着するベルベットのような質感と、軽やかなつけ心地が魅力のリキッドリップ。うるおい感とマットな仕上がりを両立し、ふんわりとした立体感のある唇を演出します。毎日のメイクに取り入れやすい洗練カラーが揃った注目の新作です♪ ベルベット質感の新作マットリップ