HERA新作リップ登場♡ベルベット質感が美しいマットリップ全5色

韓国・ソウル発のラグジュアリーブランドHERAから、新作マットリップ〈センシュアル パウダーマットリキッド EX〉が登場します。しなやかに密着するベルベットのような質感と、軽やかなつけ心地が魅力のリキッドリップ。うるおい感とマットな仕上がりを両立し、ふんわりとした立体感のある唇を演出します。毎日のメイクに取り入れやすい洗練カラーが揃った注目の新作です♪

ベルベット質感の新作マットリップ

センシュアル パウダーマットリキッド EX



価格：4,400円（税込）

ふんわりとしなやかに密着するベルベットブラーマット仕上がりのリキッドリップ。シアバター*1 配合で、マットでありながらなめらかな使い心地を叶えます。

軽やかなオイルがうるおいヴェールを形成し、エアリーな質感ながらしっとりとした保湿感をキープ。高密着ピグメントレイヤーとブラーリングレイヤーによる2層の密着ブラー技術により、にじみにくく立体感のある仕上がりが約12時間*2 続きます。

フラット面と先細りチップを備えたアプリケーターにより、均一な塗布と繊細な輪郭メイクを両立。オーバーリップメイクにも適しています。爽やかな清涼感のあるシトラスの香りも特徴です。

内容量：5g

カラー展開：全5色（うち1色HERA公式オンラインストア限定）

1シア脂、シア脂不けん化物（保湿成分）、2当社調べ、効果には個人差があります

洗練された5色のカラーバリエーション

187 SEXUAL CHOCOLATE（セクシュアルチョコレート）



カラー：大胆なローズプラム

ワインで唇が少し染まったような色気のある印象を演出する華やかなカラー。

134 PINK HAZE（ピンクヘイズ）



カラー：ヌードピンクベージュ

やわらかさと上品さを兼ね備えたカラー。リップベースとしても使用できます。

426 EARL GREY（アールグレイ）



カラー：ローズベージュ

アールグレイティーをイメージした落ち着きのある可愛らしい色味。

499 ROSY SUEDE（ロージースウェード）



カラー：ローズレッド

ブラウンにほのかなパープルを加えたおしゃれな印象のカラー。

293 BEFORE SUNSET（ビフォアサンセット）



カラー：ブラッドオレンジ

空が赤く染まるサンセット前をイメージした鮮やかなカラー。

※HERA公式オンラインストア限定色

トーンダウンしたグレイッシュニュートラルカラーを中心に、日常使いしやすい洗練カラーが揃っています。

※一部日本でお取扱のないカラーがございます

発売日：2026年3月27日（金）全国発売

大人の魅力を引き出すHERAリップ

センシュアル パウダーマットリキッド EXは、うるおいと高密着を両立した新しいマットリップ。

落ち着きのあるニュアンスカラーは大人の肌にもなじみやすく、毎日のメイクにさりげない華やかさを添えてくれます。

心地よさと美しい仕上がりを両立したHERAの新作リップで、洗練された唇メイクを楽しんでみてください♡