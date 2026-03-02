シャオミのスマートタグ「Xiaomi Tag」が日本で3月2日に発売！Xiaomi（以下、シャオミ）の日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は2日、シャオミが展開している「Xiaomi」ブランドにおける日本市場向け新商品として持ち物の紛失防止に役立つ初のスマートタグ「Xiaomi Tag」を発表しています。2026年3月2日（月）より順次発売され、価格（金額はすべて税込）はオープンながらも市場想定価格および公式Webサイト（