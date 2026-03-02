日本には歯科、眼科、皮膚科はあるのに足科はなぜないのか 日本は足の医療が発達していない! 日本には足を専門とする医療がありません。一方、世界に目を向けると、実は「足の医療」という概念は古くから存在します。 18、19世紀の偉人であるナポレオンやリンカーンは、なんと足の専門医を抱えていたそう。また、米国ニューヨークに足の医療＝足病医学の専門大学ができたのが1895年。米国の大手スポ}