アフリカの原始美術が持つ「不思議な力」に取り憑かれて半世紀あまり--見る者に衝撃を与えずにはおかない、数々の美術品を日本に紹介してきた斯界の第一人者が回想する。（構成：小川圭/写真：東京かんかん所蔵）〈アフリカの「ソンゲ族」が作った仮面が持つ、不思議な力…世界へ散った「アフリカ美術」の凄まじい価値〉より続く※本記事は『Tropic』より抜粋・編集したものです。新たな視座の始まりとしてアフリカンプリミティブ