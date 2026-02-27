小学館が運営する漫画アプリ「マンガワン」は27日、同アプリで連載を持っていた漫画家の不祥事についてコメントを発表した。マンガワン編集部は「『常人仮面』配信停止に関するご説明とお詫び」と題してコメントを発表。「『常人仮面』につきまして、原作者の起用判断および確認体制に問題があったため、配信を停止し、単行本の出荷を停止いたしました」と報告した。「常人仮面」の原作者である一路一氏が、性加害で罰金刑を