月食中の東京の空月が完全に地球の影に入る「皆既月食」が3月3日夜に起き、天気が良ければ日本全国で観察できそうだ。国立天文台によると、午後6時49分に月の一部が欠ける部分食が始まり、同8時4分から9時3分まで赤黒く輝く皆既食になる。皆既月食は太陽、地球、月が一直線に並ぶ満月の時だけに起こる現象。太陽光に含まれる赤色の光は地球の大気を通過し、屈折されてわずかに月に届くため、月は真っ暗ではなく「赤銅色」に見