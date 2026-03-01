関東では明日2日(月)も気温が上がるため、花粉が大量飛散するでしょう。3日(火)〜4日(水)は一転して、冷たい雨が降りそうです。山沿いでは雪が降る所もあるため、路面状況の変化に注意が必要です。7日(土)は広い範囲で雨が降り、雨・風ともに強まるでしょう。卒業式を予定されている方は、雨対策をしっかりと行ってください。明日2日(月)も季節先取りの暖かさ花粉対策を万全に明日2日(月)は沿岸は雲が広がりやすく、朝まで雨の降