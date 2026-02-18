Photo: はらいさん スマートフォンの中でもトップクラスのカメラ性能を誇るSamsung（サムスン） Galaxy Sシリーズ。最新モデルのGalaxy S26シリーズは、ナイトグラフィー撮影機能とスーパー手ぶれ補正が強化され、Galaxy AIを用いた写真編集機能もこれまで以上に便利になりました。そこで、最新機能をフル活用できるGalaxy S26 Ultraを使って、進化したカメラ性能をさっそく試してみました!